Son Dakika | Banyoda düşen adam hayatını kaybetti Son dakika habere göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde duş almak için girdiği banyoda düşen adam hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde duş almak için girdiği banyoda düşen adam hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yalıntaş mahallesindeki evinde banyoya giren Mehmet Sıddık Hantırak'ın (65) uzun süre çıkmaması aileyi meraklanırdı. İçeriden ses gelmemesi üzerine kapıyı açan aile fertleri yaşlı adamı baygın halde bularak sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan adam Mustafakemalpaşa Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İlk incelemesinde düştüğü tespit edilen Mehmet Sıddık Hantırak'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda belli olacak. - BURSA

Kaynak: İHA