Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı
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Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı

07.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:38

Son dakika! Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Pişmanlıktan yararlanan bir şüpheli ifadesinde Kamil Yavuz M. hakkında, "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına alındı.

BANK ASYA'NIN KURUCU ORTAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

"FETÖ'NÜN HİMMET PARALARINI LEGAL HALE GETİREN KİŞİDİR"

İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde, Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz M. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlendi.

Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı
Haber Yorumları (2)
GONYA: ya bankasyayı açanlar
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LEDUNİ: tüm malını alın elinden hainin
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500
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