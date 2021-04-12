Son dakika! Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı

Son dakika haber: ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, sahibi tarafından evinin balkonunda beslenen ve atladığı tente üzerinde mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, sahibi tarafından evinin balkonunda beslenen ve atladığı tente üzerinde mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gelibolu ilçesinin Yazıcızade Mahallesi Hamzakoy mevkisi Cahide Hanım Konağı yanındaki 2 katlı evin balkonunda, sahibi tarafından beslenen bir oğlak, balkonun altındaki tentenin üzerine atladı. Burada mahsur kalan oğlağı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tenteye doğru itfaiye aracının merdivenini uzattıktan sonra bir itfaiye eri, oğlağı alarak aşağıya indirdi ve sahibine teslim ettti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA