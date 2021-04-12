Son dakika! Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA - Haberler | Güncel
Son dakika! Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı

Son dakika haber: ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, sahibi tarafından evinin balkonunda beslenen ve atladığı tente üzerinde mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, sahibi tarafından evinin balkonunda beslenen ve atladığı tente üzerinde mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gelibolu ilçesinin Yazıcızade Mahallesi Hamzakoy mevkisi Cahide Hanım Konağı yanındaki 2 katlı evin balkonunda, sahibi tarafından beslenen bir oğlak, balkonun altındaki tentenin üzerine atladı. Burada mahsur kalan oğlağı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tenteye doğru itfaiye aracının merdivenini uzattıktan sonra bir itfaiye eri, oğlağı alarak aşağıya indirdi ve sahibine teslim ettti. 


Son dakika! Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı
Son dakika! Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı
Son dakika! Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Türker Ertürk Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Burcu Biricik Perihan Savaş
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Josef De Souza Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:46:14. #1.16#
title