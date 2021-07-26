Son dakika haberi! Balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayvalık Sokak'ta bulunan bir site içerisinde 1 yaşındaki A.F.B. evlerinin balkonundan zemine düştü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Son dakika haberi! Balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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