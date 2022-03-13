Son dakika: Balıkesir'de şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (İHA) - Suriye'nin El-Bab kentinde geçirdiği kalp krizi neticesinde şehit olan polis Nail Türeme, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin El-Bab kentinde görevi esnasında geçirdiği kalp krizi neticesinde Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Nail Türeme, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanlar kırsal mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kırsal mahalledeki cemevinde düzenlenen törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve çok sayıda polis katıldı. Şehidin eşi Sergül Türemen cenazede ayakta durmakta zorlanırken, ay yıldızlı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Emrah ve Ece isimli 2 çocuğu bulunan şehit polis Nail Türeme, kırsal mahalledeki mezarlığa defnedildi. - BALIKESİR