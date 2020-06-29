Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı. Botun içinde yer alan 35 kişi Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı, 4 kişi aranıyor.
29.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:41
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.
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