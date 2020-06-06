Son Dakika: Balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Son Dakika: Balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri: Balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Van'ın Erciş ilçesinde balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı.

06.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:52

Balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Erciş'in Kasımbağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Koyunlarını otlattığı sırada balık avlamaya çalışırken Zilan Çayı'na düşen Ferhat Öner'i bulmak için Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma timleri bölgeye sevk edildi. Mahalle halkının da yardımcı olduğu çalışmalar akşam saatleirnde karanlığın çökmesiyle ara verilmişti. Bu gün sabahın erken saatlerinde Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma timleri ile Van İl Afet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik arama sonucu Ferhat Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Öner'in cansız bedeni otopsi için Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika: Balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA

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