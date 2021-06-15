Son dakika! Bakkalda çıkan yangın tüm ürünleri kül etti
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Son dakika! Bakkalda çıkan yangın tüm ürünleri kül etti

Son dakika! Bakkalda çıkan yangın tüm ürünleri kül etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir bakkalda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, iş yerindeki tüm ürünleri küle çevirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir bakkalda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, iş yerindeki tüm ürünleri küle çevirdi.

Olay, gece 04.00'da Kızıltepe Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 356. sokak üzerinde Heci Kurtoğlu'nun işlettiği mahalle bakkalında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dükkandan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları sonrası rapor tuttu. Bakkalda büyük çapta maddi hasar oluştu. Görgü tanıkları yangının elektrik kontağından çıktığını iddia etti. Yangının asıl çıkış nedeni raporun açıklandıktan sonra öğrenileceği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son dakika! Bakkalda çıkan yangın tüm ürünleri kül etti
Son dakika! Bakkalda çıkan yangın tüm ürünleri kül etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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