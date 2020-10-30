Bakım yapılan trafo bomba gibi patladı: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'de ekiplerin bakım çalışması yaptığı trafoda kısa devre oldu. Tellerin soğutulması için yağ kullanılırken, yağın patlaması üzerine 2 kişi yaralandı. Yaralanan bir işçinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde park içinde bulunan trafoda meydana gelen olayda, trafo içinde bakım çalışması sırasında kısa devre oldu. Bunun üzerine tellerin soğutulması için kullanılan yağın patlaması sonucu, bakım çalışması yapan Sedat K. ve Salih D. yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Kardeş'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BÖLGEYE BİR SÜRE ELEKTRİK VERİLMEYECEK

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise patlama yaşanan trafoda soğutma çalışması yaptı. Trafoda hasara neden olan patlama nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemeyeceği öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı