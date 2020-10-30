Bakım yapılan trafo bomba gibi patladı: 1'i ağır 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakım yapılan trafo bomba gibi patladı: 1'i ağır 2 yaralı

30.10.2020 07:04 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:41

Kocaeli'de ekiplerin bakım çalışması yaptığı trafoda kısa devre oldu. Tellerin soğutulması için yağ kullanılırken, yağın patlaması üzerine 2 kişi yaralandı. Yaralanan bir işçinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde park içinde bulunan trafoda meydana gelen olayda, trafo içinde bakım çalışması sırasında kısa devre oldu. Bunun üzerine tellerin soğutulması için kullanılan yağın patlaması sonucu, bakım çalışması yapan Sedat K. ve Salih D. yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Kardeş'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BÖLGEYE BİR SÜRE ELEKTRİK VERİLMEYECEK

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise patlama yaşanan trafoda soğutma çalışması yaptı. Trafoda hasara neden olan patlama nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemeyeceği öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Bakım yapılan trafo bomba gibi patladı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Yangının devam ettiği bölgede trafo bomba gibi patladı
Son dakika haberleri | Yangının devam ettiği bölgede trafo bomba gibi patladı
Ankara'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Ankara'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı
Haber Yorumları (2)
ALİİ: Allah kolaylık versin. Bu meslek grubunda bu tip kazalar her türlü önleme karşın olmakta, yaralanan arkadaşlar bir an önce sağlıklarına kavuşur.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
.: kablodan geçen elektiriğin her türlüsü tehlikelidir bileşenlerine bakım ve müdahale büyük tecrübe ister özellikle ağır ve orta gerilim elektirik hat trafo devre kesnleri taşıyıcılarının bakımında hatanın sonu ölüme kadar gider benim etrafımda gördüğüm çoğu arızayı amelelere yaptırıyorlar bizim sokağa trafodan gelen arızalı kabloyu değiştirmediler sokağı elli kere kazıp elli yerden yama yaptılar bu işi yapanlara kabloyu niye değiştirmiyorsunuz yazık değilmi diye sorduğumda yeni kablo yok dediler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Süleyman Soylu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Aleyna Tilki Caner Cindoruk Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Yücel İldiz Mehmet Topal Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakım yapılan trafo bomba gibi patladı: 1'i ağır 2 yaralı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 09:02:51. #1.14#
title