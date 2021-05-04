Son Dakika | Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan Emet Belediyesi'ne ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Bir dizi etkinliğe katılmak için Kütahya'da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Emet ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.