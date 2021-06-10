Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığına gelişinde Soylu tarafından karşılanan konuk bakan, tören mangasını selamladıktan sonra bakanlık şeref defterini imzaladı.
Daha sonra gerçekleştirilen görüşmede Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu da hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı