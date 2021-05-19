Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı
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Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı programda önemli bilgiler açıkladı. Bakan Soylu, Sedat Peker'in fotoğrafını paylaşarak, "Bataklık Operasyonu'nda 2 baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören'di. Bu işin için bu ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var" dedi. Hakkındaki istifa çağrıları hakkında da konuşan Soylu, "Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bu koltukta bir saniye kalmam" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı programda başta koronavirüs salgını olmak üzere gündemdeki iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu operasyonlarını anlatan Süleyman Soylu, "Bataklık operasyonu"ndan bahsetti ve operasyonda Çetin Gören ile birlikte Sedat Peker'in de olduğunu açıkladı.

"ANLATIRSAM YER YERİNDEN OYNAR"

Ekrana Sedat Peker ve Çetin Gören'in fotoğrafını yansıtan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çetin Gören'in nasıl bir baron olduğunu anlatırsam yer yerinden oynar. Bunu biz yakaladık" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Bataklık Operasyonu'nda 2 baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören'di. Bu işin için bu ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var" dedi.

Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

"İŞİMİ YAPMADIĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜM AN BU KOLTUKTA KALMAM"

Sosyal medyada kendisine yönelik istifa çağrıları hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, "Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bu koltukta bir saniye kalmam" diye konuştu.

Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı
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Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı - Haberler
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