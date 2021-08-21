Son dakika... Bakan Soylu, selden etkilenen Abana ve Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
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Son dakika... Bakan Soylu, selden etkilenen Abana ve Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Son dakika... Bakan Soylu, selden etkilenen Abana ve Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Soylu, Abana ve Bozkurt Küçük Sanayi sitelerini ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi.

Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'nde bir pikabın çamura battığını fark eden Soylu, yanlarına giderek aracı çıkarmak için vatandaşlara yardım etti. Soylu, bir süre devam eden çalışmaya rağmen çıkarılamayan araç için çekici istedi.

Ardından ilçe merkezine geçen Soylu, burada cadde ve sokakları inceledi.

İncelemeler sırasında Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit düşen Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüşen Soylu, başsağlığı diledi.

Sınarcık Mahallesi'nde de evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşların sorunlarını dinleyen Soylu, Ezine Çayı'ndaki çalışmaları da denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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