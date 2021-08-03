Son dakika! Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir...

Son dakika haberine göre Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır"