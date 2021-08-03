Son dakika! Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir...
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Son dakika! Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir...

Son dakika! Bakan Soylu: '(Orman yangınları) Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir...
Anadolu Ajansı / Etem Geylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır"

Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
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Son dakika! Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir... - Haberler
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