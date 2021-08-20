Son dakika... Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
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Son dakika... Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Son dakika... Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan olaylarda hayatın kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan olaylarda hayatın kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, 11 Ağustos'ta Altındağ'da yabancı uyruklu vatandaşlarla mahalle sakinleri arasında çıkan olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ve yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti. Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhanımıza rahmet, Ali Yasinimize acil şifalar nasip eylesin" dedi.


Son dakika... Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
Son dakika... Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
Son dakika... Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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