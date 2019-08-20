Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık

20.08.2019 18:06

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alındı.

"YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir" diyen Pakdemirli "Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİZE HİZMET VERECEK BİR UÇAK FİLOSU BULUNMUYOR"

Pakdemirli yangını söndürmede uçakların kullanılmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt vererek, "Uçak kullanılır mı helikopter kullanılır mı konularının konuşulduğunu görüyoruz. Geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak 4 ton, helikopter 2.5 ton su alıyor. Ancak uçakların yangını hedef almaları daha zor. Yani helikopterlerin yangında doğru hedefe doğru miktarı atmakla ilgili artısı var. Helikopterler göletlerden su çekebiliyorlar ama uçağın deniz yoluna ihtiyacı var 2.2 km'lik. Belki burada kullanabilirsiniz. Uçak yangınlarda kullanılabilir mi kullanılır. Biz bunlarla ilgili araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bugünkü şartlar itibariyle Türk Hava Kurumu'nun 6 tane uçağı var ama motor yuvalarında motor yok. Bugün itibariyle Türkiye'de bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. Gazetelerde 20 tane THK filosu olduğu söyleniyor. Böyle bir durum ne yazık ki yok" dedi.

"DEVLET ORMANLARI İMARA KONU EDİLEMEZ"

Pakdemirli, yanan alanların imara açılacağı iddiaları ile ilgili olarak ise, "Anayasa şunu der: Orman alanları imara açılamaz. Ama bunlar üzerinden siyasi rant üretmeyi kesinlikle doğru bulmuyorum. Devlet ormanları imara konu edilemez. Bana bir tane örnek göstersinler. Yanan ağaçlarla ilgili bir hassasiyet var bundan memnunuz. Yanan alanları rehabilite etme konusunda en kısa zamanda girişimde bulunacağız" diye konuştu.