Son Dakika! Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu: Okullar kapanmayacak

Koronavirüs salgınında tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesinde sonra yüz yüze eğitime ara verileceği beklentisi oluştu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili en net açıklama geldi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDİLECEK"

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

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