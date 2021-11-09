Sağlık Bakanı Koca: "Malatya'da olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir" - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Malatya'da olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Malatya'da olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir" dedi.

MALATYA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Malatya'da olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Sağlık Bakanı Koca: Malatya'da olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir

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