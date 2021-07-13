Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
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Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz arasındaki "İllere Göre Haftalık Koronavirüs Vaka Sayısı"nı içeren tabloyu açıkladı. Tabloda haftalık vaka sayısının en yüksek görüldüğü üç il yüzde 321, 67 ile Siirt, yüzde 193, 86 ile Ağrı ve yüzde 119, 09 ile Bitlis oldu. Haftalık vaka artış hızı 100'ün üzerinde olan il sayısı ise 4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenli olarak açıklanan "İllere Göre Haftalık Koronavirüs Vaka Sayısı"nı içeren tabloyu paylaştı. 3- 9 Temmuz arasındaki dönemi gösteren vaka tablosunda, vaka artış hızı en yüksek 3 ilimiz sırasıyla yüzde 321, 67 ile Siirt, yüzde 193, 86 ile Ağrı ve yüzde 119, 09 ile Bitlis oldu.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ 4 İL ALARM VERİYOR

İlk 3'te yer alan Siirt, Ağrı ve Bitlis'in yanı sıra vaka sayısı yüzde 100,41 olan Van'ın da alarm verdiği görüldü. Bu bölgede yaşayan vatandaşların tedbirlere riayet etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

EN DÜŞÜK 3 İLİMİZ GÜNEY'DEN

Türkiye'nin haftalık vaka tablosunda en düşük vaka artış hızları Güney'de görüldü. Kilis'te yüzde 5,60 olan vaka artış hızı, sırasıyla Hatay'da yüzde 6,21, Osmaniye'de ise 6,56 olarak kayıtlara geçti.

DOĞU'DAKİ YÜKSEKLİK DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan haftalık vaka artış tablosunda en yüksek oranların Doğu'dan gelmesi dikkat çekti. Hakkari, Diyarbakır ve Erzurum'un kritik seviyeye doğru ilerlediği görüldü.

KARADENİZ'DE TOPARLANMA

Geçtiğimiz aylarda vaka artış hızındaki yükseklik korkutan boyutlara ulaşan Karadeniz'de ise toparlanma olduğu görüldü. Karadeniz'de en yüksek vaka artış hızı, 59, 82 ile Rize'de oldu.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "İllere Göre Haftalık Koronavirüs Vaka Sayısı"nı içeren tabloyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri paylaşan Bakan Koca, "Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
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Servet Uzun
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