Sağlık Bakanı Koca, YÖK'e üniversitelerle ilgili görüş sundu: Uygulamalı eğitimler yüz yüze yapılmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı. Üniversitelerle ilgili Bilim Kurulu'nun görüşlerini aktaran Koca, "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Twitter üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Toplantıda yükseköğretimle ilgili değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili önerilerini kamuoyuna açıkladı.

KARAR YÖK'E İLETİLDİ

Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, "Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." ifadelerini kullandı.