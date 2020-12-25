Son dakika... Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı."
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Son dakika... Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı."

25.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:22
Son dakika... Bakan Koca:

Son dakika habere göre Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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