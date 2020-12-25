Son dakika... Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı."
25.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:22
Son dakika habere göre Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı.
Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş