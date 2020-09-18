Son Dakika | Bakan Koca: "10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Son dakika haberi: Bakan Koca: "10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu.

Bakan Koca: "10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu başlatmış olduğumuz şehir hastanelerine daha çok kendi kaynakları ve imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı"

Kaynak: AA