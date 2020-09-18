Son Dakika | Bakan Koca: "10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu.
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Son Dakika | Bakan Koca: "10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu.

Son dakika haberi: Bakan Koca: "10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu.

Son Dakika | Bakan Koca:
18.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:20

Bakan Koca: "10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu başlatmış olduğumuz şehir hastanelerine daha çok kendi kaynakları ve imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Tolga Albay
Tolga Albay
AA Editörü
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