BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA
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BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da bir hırsız, park halindeyken kapısını açtığı otomobili düz kontak yöntemi ile çalıştırıp çaldı.

BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber - Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da bir hırsız, park halindeyken kapısını açtığı otomobili düz kontak yöntemi ile çalıştırıp çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde geçen salı öğlen saatlerinde meydana geldi. Ömer B., 34 CZF 536 plakalı otomobilini yol kenarına park edip ayrıldı. Bir süre sonra otomobilin yanına gelen bir kişi kapısını açıp içeri girdi. Düz kontak yöntemi ile otomobili çalıştıran hırsız olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin yerinde olmadığını gören Ömer B., çevredeki güvenlik kameralarını kontrol ettikten sonra hırsızlık olayını öğrendi. Polis merkezine başvuran mağdur, otomobilinin bulunmasını bekliyor.

BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA
BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA
BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA
BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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