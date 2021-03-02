Bağcılar'da havai fişekli asker eğlencesi
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Bağcılar'da havai fişekli asker eğlencesi

02.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:58
Bağcılar'da havai fişekli asker eğlencesi

Bağcılar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup, havai fişeklerin patlatıldığı asker eğlencesi düzenledi.

Bağcılar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup, havai fişeklerin patlatıldığı asker eğlencesi düzenledi.

Fatih Mahallesi'nde toplanan bir grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen asker eğlencesi düzenledi. Maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği etkinlikte, meşale yakan grup dans ederek eğlendi. Havai fişeğin atıldığı, kısıtlama saatlerinde yapılan eğlence anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


- İstanbul
Bağcılar'da havai fişekli asker eğlencesi
Bağcılar'da havai fişekli asker eğlencesi
Bağcılar'da havai fişekli asker eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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