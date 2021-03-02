Bağcılar'da havai fişekli asker eğlencesi
02.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:58
Bağcılar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup, havai fişeklerin patlatıldığı asker eğlencesi düzenledi.
Bağcılar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup, havai fişeklerin patlatıldığı asker eğlencesi düzenledi.
- İstanbul
Fatih Mahallesi'nde toplanan bir grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen asker eğlencesi düzenledi. Maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği etkinlikte, meşale yakan grup dans ederek eğlendi. Havai fişeğin atıldığı, kısıtlama saatlerinde yapılan eğlence anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı