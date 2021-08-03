Son dakika... Bacada çıkan yangın paniğe neden oldu
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Son dakika... Bacada çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Bacada çıkan yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Iğdır'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken, iş yerinde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Iğdır'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken, iş yerinde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana geldi. Lokantanın bacasından çıkan dumanı gören işletme sahibi ve vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale etti. Çıkan yangına müdahale eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldıktan sonra, soğutma çalışmaları yaptı. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. - IĞDIR

Son dakika... Bacada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika... Bacada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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