Son dakika! Babasını öldürüp, intihar etti
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Son dakika! Babasını öldürüp, intihar etti

13.10.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:20
Son dakika! Babasını öldürüp, intihar etti

Son dakika haberi: TUNCELİ merkeze bağlı Çiçekli köyünde Murat Uçar (25) babası Hüseyin Uçar'ı (49) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, yaşamına son verdi.

TUNCELİ merkeze bağlı Çiçekli köyünde Murat Uçar (25) babası Hüseyin Uçar'ı (49) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana geldi. Ailesiyle birlikte mezrada yaşayan Murat Uçar, henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan av tüfeğiyle babası Hüseyin Uçar'ı öldürdü. Ardından da kapının önüne çıkıp, aynı tüfekle intihar etti. Silah sesleri üzerine eve gelen köylüler, baba  ve oğlunun cansız bedenini buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika! Babasını öldürüp, intihar etti
Son dakika! Babasını öldürüp, intihar etti
Son dakika! Babasını öldürüp, intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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