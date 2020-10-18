Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü
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Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü

18.10.2020 12:42 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:31

Son dakika! Ermenistan ordusu, dün yapılan insani ateşkesin hemen ardından Azerbaycan'a tekrar saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrayıl istikametinde saldırıda bulunan Ermenistan'a ait Su-25 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Dün de Ermenistan ordusuna ait bir uçağın düşürüldüğü açıklanmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün imzalanan insani ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti. Ermenistan ordusu yaptığı saldırıyla ateşkesi ikinci kez ihlal ederken bölgede son dakika gelişmesi yaşandı. Ermenistan'ın saldırılarına cevap veren Azerbaycan ordusu Cebrayil'de Ermeni güçlerine ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdü.

HAVA SALDIRISI YAPAN SU-25 SALDIRI UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrayil bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

DÜN DE ERMENİ UÇAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan bakanlık Azerbaycan Ordusu'nun 17 Ekim'de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan, dün gece Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmuştu. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken, iki ülke arasında insanı ateşkes imzalandı. Ermenistan, ateşkesin üstünden yaklaşık 8 saat sonra Azerbaycan'ın kutardığı köylere havan ve toplarla ateş etti.

Bu gelişme üzerine açıklamada bulunan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi yine ihlal ettiğini duyurdu ve yapılan saldırılara karşılık verildiğini aktardı.

Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü

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Haber Yorumları (7)
ALPER: Avrupa yayin organlarinda surekli Azerbaycan in ateskesi bozdugu yaziliyor isgal ettigi yerlerin aslinda ermeni lere ait oldugu gibi sapik supuk seyler yaziyor. . . Disisleri daha aktif sekilde avrupa yi suclayin;;onlarin tarihi sadece soykirimlarla dolu yaptiklar tek hayirli bi is yok. . . Disisleri mesajlarinizi ingilize yazin Turk halkina ne kadar hakli oldugunuzu mu anlatiyorsunz saf misiniz siz, ermeni bilmem neleri sivilere fuze atip sonra Azerbaycan ateskesi bozdu diye mesaj atiyor , uyumayin
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KİLİSLİ: Azeri kardeşlerimiz ermenilerle savaşmıyor ruslarla aslında savaşıyor RABBİM YARDIMCILARI OLSUN
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HAMZA: ATEŞKES İKİNCİYE AYNI HATAYDI ZATEN GECE ONLARCA SİVİLİ KATLETTİ BİR GÜN SONRA ATEŞKES BU ZATEN APTALCAYDI ERMENİLERİN UYMASINI BEKLEMEK
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