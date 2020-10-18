Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü

Son dakika! Ermenistan ordusu, dün yapılan insani ateşkesin hemen ardından Azerbaycan'a tekrar saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrayıl istikametinde saldırıda bulunan Ermenistan'a ait Su-25 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Dün de Ermenistan ordusuna ait bir uçağın düşürüldüğü açıklanmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün imzalanan insani ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti. Ermenistan ordusu yaptığı saldırıyla ateşkesi ikinci kez ihlal ederken bölgede son dakika gelişmesi yaşandı. Ermenistan'ın saldırılarına cevap veren Azerbaycan ordusu Cebrayil'de Ermeni güçlerine ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdü. HAVA SALDIRISI YAPAN SU-25 SALDIRI UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrayil bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağının düşürüldüğünü duyurdu. DÜN DE ERMENİ UÇAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ Öte yandan bakanlık Azerbaycan Ordusu'nun 17 Ekim'de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.