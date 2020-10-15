Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

15.10.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:02

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrayıl ve Hıcavend bölgelerinde 6 köyün daha Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 köyün daha işgalden kurtarıldığını ifade etti.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusu Hovavend bölgesine bağlı Fuzuli kentinin Arış köyünü, Cebrayıl ilçesine bağlı Doşulu köyünü, Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

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