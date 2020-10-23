Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

23.10.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:19

Son dakika: Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı, Hocavend ve Cebrayil bölgelerinde 13 köyün kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

27 EYLÜL'DE BAŞLAYAN OPERASYON HIZLA SÜRÜYOR

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

İlgili Haberler

Azerbaycan ordusu, Hocavend ilinin 3 köyünü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu, Hocavend ilinin 3 köyünü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Son Dakika | Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı
Son Dakika | Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Cebrail bölgesindeki köyler
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Cebrail bölgesindeki köyler
Haber Yorumları (2)
AAAA: Gğzel haber hangisi anlamadık? Hergin aynı haberler sıkıldık. Birtürlü tamamen teslim alamadı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BEYKOZ: It kovan ordusu geliyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Derviş Zaim Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Omar Elabdellaoui Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Avrupa Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 17:22:13. #1.14#
title