Son Dakika! Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı

Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklamasında, "Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı. Ermenistan'da kriz var, yenilgi nedeniyle birbirlerini suçluyorlar." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'a karşı Karabağ'da yenilen Ermenistan'da sular durulmuyor. Siyasi krizin giderek derinleştiği Ermenistan'da ordu, Başbakan Paşinyan ile hükümetinin istifasını talep etti. Ülkede darbe girişimi olduğunu açıklayan Paşinyan, halkı sokağa çağırıp Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını duyurdu.

SOKAKLAR KARIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Paşinyan destekçileri ve ordu taraftarları sokağa döküldü. Erivan sokaklarında pek çok noktada vatandaşlar yumruk yumruğa birbirlerine girdi.

"SABRIMIZI SINAMASINLAR"

Ermenistan'daki darbe girişimini değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise şu ifadeleri kullandı: "Birkaç gün önce işittim ki onların müttefikleri Ermenistan ordusunu yine canlandırmak istiyorlar, orduyu modernleştirmek istiyorlar. Neye göre, kime karşı? Savaş sona erdi, her kim rövanşist fikirlerle yaşıyorsa bakın bu yumruğu görecek. Bu yumruk yerindedir, bizim sabrımızı sınamasınlar.

"ERMENİ ORDUSU BİTMİŞTİR"

Ermenistan ordusu bitti, yoktur ve olmamalıdır. Böyle bir faşist devlet orada olmamalıdır. Bize karşı tehlike oluşmasına ya da işgalinden kurtardığımız topraklara dönecek vatandaşlarımız için herhangi bir risk olmasına imkan vermeyeceğiz. Savaş sonrası dönemde herkes gördü ki Azerbaycan gelişimine devam ediyor. Karabağ'ı yeniden kurma işlerini yürütüyor.

"BUHRAN İÇİNDELER"

Ermenistan'da ise buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerine giriyorlar. Her zaman dış temsilciler bize Ermenistan cemiyetinin birlik olduğunu, onlarda milli birlik olduğunu söylüyordu. Şimdi biz görüyoruz nerede bu birlik? Bu mağlubiyet dolayısıyla birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerini suçluyorlar. Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı. Ermenistan'da kriz var. Ama nedense bize demokrasiden dem vuran uluslar teşkilatları ve hükümetler Ermenistan'daki olaylara göz yumuyorlar.

"BİZ, ADALETİ YENİDEN TESİS ETTİK"

Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? 30 yıllık tarih, bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik."