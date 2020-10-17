Son Dakika | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor"

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor?