Son Dakika | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor"
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Son Dakika | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor"

17.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:28
Son Dakika | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Özgenç

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