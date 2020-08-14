Son dakika... Ayvacık'ta zeytinlik alanda yangın çıktı
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Son dakika... Ayvacık'ta zeytinlik alanda yangın çıktı

Son dakika haberi... ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki zeytinlik alanda yangın çıktı.

Son dakika... Ayvacık'ta zeytinlik alanda yangın çıktı
14.08.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:19

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ayvacık'a bağlı Kozlu köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda yangın çıktı. Zeytinlik alandan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopter ile karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale ediyor.


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Kaynak: DHA

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