Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti

11.09.2019 15:07

Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya erişim yasağının kaldırılması için yapılan bireysel başvuruyu genel kurula sevk etti.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü. Birinci Bölüm tarafından, "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar verildi.

Başvuru, tüm AYM üyelerinin hazır bulunacağı AYM Genel Kurulu'nda kesin olarak karara bağlanacak.

2 YILDIR KAPALI

Wikipedia, "Suriye iç savaşı'na dış müdahaleler" ve "Devlet destekli terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.