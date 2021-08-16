Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi
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Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonet çarpışması sonucu iki araçta da hasar oluştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonet çarpışması sonucu iki araçta da hasar oluştu.

Erdal Y'nin kullandığı 07 AGA 512 plakalı yolcu otobüsü ile Erkan G. idaresindeki 09 AEV 512 plakalı kamyonet Yeşilyurt Mahallesi'ndeki jandarma kavşağında çarpıştı.

Kamyonetin refüje, otobüsün ise jandarma karakolunun duvarına çarptıktan sonra durduğu kazada yaralanan olmadı. Kamyonet sürücüsü Erkan G'nin 262 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Otobüste bulunan 37 yolcu, daha sonra firmaya ait başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada iki araçta hasar meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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