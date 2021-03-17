Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada
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Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada

17.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:45

İstanbul Avcılar'da işe gitmek için evden çıkan bir kadın, kendisini bekleyen araca doğru ilerlerken hızla gelen başka bir araç kadına çarptı. Kadının çarpmanın etkisiyle adeta savrulurken ayakkabısı da ayağından fırladı. Korkunç anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde Avcılar'da meydana gelen olayda, Semra Akgül isimli 45 yaşındaki kadın sabah işe gitmek için kendisini bekleyen araca doğru yürüdü. Bu sırada son sürat gelen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kadın aracın ön camına çarpıp yere düştü.

AYAKKABISI AYAĞINDAN FIRLADI

Kadının ayakkabısı da ayağından fırlarken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kadın ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis sürücüyü gözaltına aldı. Kadının hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay anını gören vatandaş, "Kadın servis bekliyordu yolun karşısına geçerken hızla gelen araba kadına vurdu. Cama düştü kadın oradan da yere düştü" dedi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Akgül'ün kendisini bekleyen araca doğru giderken hızla gelen arabanın çarpması ve havaya fırlatması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının yere düşme ve çevresindekilerin yardıma yetişmesi yer alıyor.

Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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