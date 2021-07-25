Son dakika! Atlı polislerden Caddebostan Sahili'nde koronavirüs denetimi
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Son dakika! Atlı polislerden Caddebostan Sahili'nde koronavirüs denetimi

Son dakika! Atlı polislerden Caddebostan Sahili'nde koronavirüs denetimi
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Atlı polisler, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

Atlı polisler, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Caddebostan Sahili'nde devriye gezdi.

Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denetime katılan atlı polis memurlarından Çağrı Irmalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Irmalı, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Çocuklar ve vatandaşların ilgisi yoğun oluyor. Bizlerle fotoğraf ve video çekiyorlar. Dönüşler olumlu şekilde yansıyor." dedi.

Denetimler gün boyu sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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