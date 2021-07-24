Son dakika: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı kutlandı

Son dakika: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı kutlandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı törenle kutlandı.

Atatürk'ün ziyaret ettiği tarihi binanın önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 88 yıl önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin bugün aynı mutluluk ve gururu yaşadığını söyledi.

Atatürk'ün 24 Temmuz 1933'te Karamürsel'e "Acar" isimli motorla deniz yoluyla geldiğini belirten Yıldırım, "Atatürk, bu alanda yer alan iskeleden kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçe halkını selamlayarak, belediye binamızı şereflendirmişlerdir. Atatürk, Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine sunulan kahveyi içerken aynı zamanda da Karamürsel halkıyla sohbet etmiştir." diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından Atatürk'ün ilçeye gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı kutlandı
Son dakika: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı kutlandı
Son dakika: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Buse Varol Ahmet Kural Düm Tek Tek
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 12:19:40. #1.16#

title