ATAŞEHİR'DE KARİKATÜRİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
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ATAŞEHİR'DE KARİKATÜRİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARİKATÜRİST Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'deki otel odasında ölü bulundu.

KARİKATÜRİST Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'deki otel odasında ölü bulundu. Karikatüristin yanında helyum gazı düzeneğine rastlanıldı.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde geçen hafta meyadana geldi. 31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu Şenlik Sokaktaki otelin 603 numaralı odasında kalıyordu. Nasuhoğlu'ndan haber alamayan otel görevlileri, karikatüristin odasına girerek kontrol etti. Görevliler, Nasuhoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek incelemede bulunan polis ekipleri, karikatüristin başına geçirilmiş poşet ve bu poşete bağlanan bir hortum ile oluşturulmuş helyum gazı düzeneği tespit etti. Okan Nasuhoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nasuhoğlu, memleketi Zonguldak'a götürülerek burada toprağa verildi.

ATAŞEHİR'DE KARİKATÜRİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
ATAŞEHİR'DE KARİKATÜRİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
ATAŞEHİR'DE KARİKATÜRİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
ATAŞEHİR'DE KARİKATÜRİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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