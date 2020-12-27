Son dakika: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:32
Son dakika: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika gelişmesine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 883 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 469 bin 886'ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 109'a, iyileşenlerin sayısı da 438 bin 678'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 1049 Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 509 bin 148'e çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 452'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 524 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 362 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 70 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 610'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 136'ya ulaştı, 7 bin 474 kişi de sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 123'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 161 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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