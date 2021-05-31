Son Dakika | Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı
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Son Dakika | Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan yağmur sele neden oldu, selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan yağmur sele neden oldu, selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağmur sele neden oldu. İlçede bazı tarım alanları zarar gördü. Dolu yağışının da etkili olduğu ilçede selin gelişi çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde selle birlikte tarım arazilerini sulamada kullanılan boruların sürüklendiği görüldü.

Son Dakika | Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı
Son Dakika | Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı
Son Dakika | Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı
Son Dakika | Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Aksoy

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