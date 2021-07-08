Son Dakika: Aşıdan sonra alkol içilir mi? Aşıdan sonra kaç gün alkol içilmez?

Son Dakika: Koronavirüs aşısı olduktan sonra yapılmaması gerekenlerden bir tanesi de alkol kullanılmaması gerektiği şeklindedir. Koronavirüs aşısı olduktan sonra alkol kullanılır mı? sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Aşıdan sonra alkol içilir mi? Aşıdan sonra kaç gün alkol içilmez? Aşıdan sonra alkol kullanımı serbest mi, yasak mı?