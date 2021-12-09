Son Dakika: Asgari ücretin belli olacağı 4. toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak - Haberler
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Son Dakika: Asgari ücretin belli olacağı 4. toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja giriliyor. Asgari ücretin belli olacağı son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

3. TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi. Toplantıdan net mesaj çıkmazken asgari geçim miktarı pazarlığında da kriz çıktı.

SON TOPLANTI PAZARTESİ GÜNÜ

3. toplantıdan sonuç çıkmayınca gözler 4. toplantıya çevrildi. CNN Türk'ün son dakika olarak geçtiği habere göre; son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Ayrıca 3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

Servet Uzun
Servet Uzun
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