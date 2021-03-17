Vali Doruk: "Yangında 35 bina, 60 civarında da hane zarar gördü"
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Vali Doruk: "Yangında 35 bina, 60 civarında da hane zarar gördü"

17.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:30
Vali Doruk:

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında 35 bina ve 60 civarında da hanenin zarar gördüğünü söyledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında 35 bina ve 60 civarında da hanenin zarar gördüğünü söyledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın ile ilgili olay yerine gelerek bilgi aldı. Vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Doruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dereiçi köyünün 176 hanelik büyük bir köy olduğunu hatırlattı.

Köyde 400 kişinin yaşadığını dile getiren Vali Doruk, "Büyük bir yangın geçirdik. Yangında 35 bina, 60 civarında da hane zarar gördü. Helen çalışmalara devam ediyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Çok şükür can kaybımız yok. 25-30 civarında hayvan telefi var. Yangın büyük ölçüde kontrol altında ancak çalışmalarda devam ediyor. Burası rüzgarlı bir alan sürekli rüzgar yön değiştiriyor. İnşallah büyük bir sürpriz yaşamazsak yangını sabaha kadar kontrol altında sürdürüp, yangını risksiz hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Çok şükür yangından kaynaklanan yaralanma yada can kaybımız yok"

AFAD Başkanlığı tarafından 1 milyon lira civarında acil yardım ödeneği gönderildiğini kaydeden Vali Doruk, "Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarda yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine dönük, AFAD Başkanlığımız tarafından çadırlar gönderildi. 1 milyon lira civarında acil yardım ödeneği gönderildi. Vatandaşımızın her türlü yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını da yapıp devletim tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın yanında olacağız. Çok şükür yangından kaynaklanan yaralanma yada can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Okur

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