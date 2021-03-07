Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
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Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu

07.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:59

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 2 çocuk annesi Fatma Çelik (40), 5 yıl önce devlet desteğinden yararlanarak, kendi işinin patronu oldu.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 2 çocuk annesi Fatma Çelik (40), 5 yıl önce devlet desteğinden yararlanarak, kendi işinin patronu oldu. Eşiyle birlikte 350 koyuna bakan ve işlerini severek yaptıklarını belirten Çelik, "Hayvan sevgisi çok farklı, üretim çok güzel bir şey, o nedenle herkese tavsiye ediyorum" dedi.

İlçeye bağlı Yavuz köyünde yaşayan Fatma Çelik, 5 sene önce hayvancılık yapmaya karar verdi. Devlet desteklerinden yararlanarak ahır projesini hayata geçiren Çelik, hibe alarak 350 koyun sahibi oldu. Her sabah ahıra gelerek koyunlarını ve kuzularını besleyen Fatma Çelik, destek sayesinde kendi işinin patronu oldu. Eşiyle birlikte bu işi severek yaptığını anlatan Fatma Çelik, herkesi üretime davet etti.

'KUZU AŞKI GERÇEKTEN ÇOK BAŞKA BİR ŞEY'Aynı zamanda Şavşat Kadın Derneği Başkanı da olan Fatma Çelik, eşiyle birlikte devlet desteklerinden yararlanarak hayvancılık yapmaya başladıklarını anlattı. Çelik, "Eşim daha önce esnaftı şimdi mesleğini değiştirdi. Devlet desteklerinden yararlanarak, ahır işletmeciliği yapmaya başladık. Eşimle birlikte bu işi yapıyoruz. Hayvan sevgisi çok farklı, onlarla ilgilenirken mutlu oluyorum, terapi gibi oluyor. Üretim de çok güzel bir şey, o nedenle herkese tavsiye ediyorum. Koyunlara ve kuzulara bakıyoruz, onlarla ilgileniyoruz. Kuzu aşkı gerçekten çok başka bir şey" diye konuştu.

Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu
Devlet desteğinden yararlandı, koyun sürüsü sahibi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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