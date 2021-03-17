Son dakika: Artvin'de köyde yangın; 60'a yakın ev yandı (3)
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Son dakika: Artvin'de köyde yangın; 60'a yakın ev yandı (3)

17.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:00
Son dakika: Artvin'de köyde yangın; 60'a yakın ev yandı (3)

Son dakika gündem haberine göre VALİ: YANGIN KONTROL ALTINDA, 60'A YAKIN EV YANDIArtvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

VALİ: YANGIN KONTROL ALTINDA, 60'A YAKIN EV YANDI

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Demirören Haber Ajansı muhabirine telefonla yaptığı açıklamada bir çatıda çıkan yangının bitişikteki samanlıklara sıçraması sonucu alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi. Vali Doruk, "176 haneli köyde çıkan yangın saat 17.30 itibari ile kontrol altına alındı. Ancak şiddetli lodos var. Rüzgar ters yönde esiyor. Bu nedenle tehlike geçmiş değil. Tüm ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Can kaybımız yok. İlk tespitlere göre 35 binada 60'a yakın ev yandı. 3 hayvan ise telef oldu. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Alevlere yakın hanelerde yaşayanlar da tahliye edildi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet KAÇAR

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