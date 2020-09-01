Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada İstanbul'da market alışverişi yapan bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri uyardı. Kasiyerin umursamaz tavırları pes dedirtirken o anlar cep telefonu ile kayda alındı.

Arnavutköy'de, maskesini çenesinin altına takan kasiyer, kendisini uyaran müşteriyle tartıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, kasiyerin müşteriye "Bas git" demesi duyanlarda şaşkınlık yarattı. "BAS GİT" Arnavutköy'de yaşanan olayda koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına getirilen maske zorunluluğuna uymayan çalışan, bir müşteri ile tartıştı. Aldığı ürünleri kasaya getiren bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri görünce uyarmak istedi. Kendisini "İnsanların sağlığını tehlikeye atamazsın, maskeni niye takmıyorsun?" diyerek kendisini uyaran vatandaşlara kulak asmayan kasiyer daha sonra kendisini görüntüleyen bir müşteriye "Bas git" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: DHA