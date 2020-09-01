Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
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Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada

İstanbul'da market alışverişi yapan bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri uyardı. Kasiyerin umursamaz tavırları pes dedirtirken o anlar cep telefonu ile kayda alındı.

01.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:04

Arnavutköy'de, maskesini çenesinin altına takan kasiyer, kendisini uyaran müşteriyle tartıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, kasiyerin müşteriye "Bas git" demesi duyanlarda şaşkınlık yarattı.

"BAS GİT"

Arnavutköy'de yaşanan olayda koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına getirilen maske zorunluluğuna uymayan çalışan, bir müşteri ile tartıştı. Aldığı ürünleri kasaya getiren bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri görünce uyarmak istedi. Kendisini "İnsanların sağlığını tehlikeye atamazsın, maskeni niye takmıyorsun?" diyerek kendisini uyaran vatandaşlara kulak asmayan kasiyer daha sonra kendisini görüntüleyen bir müşteriye "Bas git" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (6)
İNNN: Yahu bütüngün koşturuyorlar nasıl nefes alıp iş yapacaklar o yoğunlukta insanları darlamayın
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CORÇ: KİMSE İŞİNİ SEVEREK YAPMIYOR. HERKES ZORUNDA OLDUĞU İÇİN HAYATTA KALMAK İÇİN O İŞİ YAPIYOR. ÇÜNKÜ BAŞKA İŞ BULMAK ZOR. ŞARTLAR AĞIR. KURALLAR KATI. BU NEDENLE GERGİNLER. BU TARZ ŞEYLER NORMAL SAKİN OLMAK LAZIM.
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RİZE KIZI: İNSANLARIN İYİCE PSİKOLOJİSİ BOZULDU. . OLAN BU. KİME KIZALIM Kİ. . FAYDA OLMAZ. ŞU ÜLKEDE ACİL HERKESİN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMESİ LAZIM
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