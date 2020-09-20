Son dakika haberleri: Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Son dakika haberi... Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı Kayseri'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, aracın içinde hayatını kaybeden arkadaşını gören şahıs, gözyaşlarına hakim olamadı.

20.09.2020 01:47 | Son Güncelleme: 20.09.2020 02:08

Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Kayseri'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, aracın içinde hayatını kaybeden arkadaşını gören şahıs, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı'nda meydana gelen kazada 38 EY 271 plakalı Citroen marka araç ile 38 HP 722 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 38 EY 271 plakalı otomobil ters dönerken, 38 HP 722 plakalı otomobil ise refüje çıkarak ağaçlara çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, 38 HP 722 plakalı otomobilde bulunan Nevzat P. hayatını kaybederken, yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada Nevzat P.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşı, hurdaya dönen otomobilde Nevzat P.'nin cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - ALPARSLAN ÖTÜKEN
ALPARSLAN ÖTÜKEN
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Metin Oktay Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Bursa İzmit Rusya
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 02:08:20. #1.14#
title