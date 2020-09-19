Son Dakika | Arin Gölü'nün Yeni Misafirleri Flamingolar Son dakika haberi: Arin Gölü Göç eden flamingolardan görüntüler Arin Gölü'nün Yeni Misafirleri FlamingolarBİTLİS(AA) Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara gelen flamingolar, son yıllarda Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Arin Gölü'nde de yoğun bir şekilde konaklıyor.

Arin Gölü Göç eden flamingolardan görüntüler Arin Gölü'nün Yeni Misafirleri Flamingolar BİTLİS(AA) Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara gelen flamingolar, son yıllarda Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Arin Gölü'nde de yoğun bir şekilde konaklıyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında Van Gölü'nün hemen yanında bulunan Arin Gölü'nün sığ alanlarında konaklayan ve beslenen flamingolar, bu yıl ördeklerle birlikte paylaştıkları Arin Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Flamingoların Arin Gölü'nü renklendirdikleri eşsiz görüntüler havadan drone ile görüntülendi. Kaynak: AA