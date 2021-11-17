Son dakika: Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü - Haberler
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Son dakika: Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Haberler | Güncel
Son dakika: Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü

Son dakika haberler: SAMSUN'da Y.A. (51), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada komşusu İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin'i (34) tabancayla vurarak öldürdü.

SALIPAZARI, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da Y.A. (51), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada komşusu İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin'i (34) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Y.A. ile komşusu İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.A., belinden çıkardığı tabancayla İsmail ve Mahir Keskin'e ateş etti. Vücutlarına mermi isabet eden baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Y.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mahir Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Keskin de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri, Y.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


- Samsun
Son dakika: Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü

Son dakika: Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü

Son dakika: Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü

Son dakika: Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü

Son dakika: Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü

Son dakika haberi: Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü

Son dakika haberi: Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Son Dakika Haberleri

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