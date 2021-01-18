Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı
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Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı

18.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:25

Yeni bir araştırma, koronavirüsü atlatanların üçte birinin taburcu edilmelerini izleyen ilk 5 ay içinde solunum yolu rahatsızlıkları, yüksek şeker ve kardiyovasküler sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ortaya koydu.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde Kovid-19'u atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi.

Çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), Kovid-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.

Kovid-19'u atlattıktan sonraki ilk 5 ayda solunum güçlüğü gelişenlerin sayısının 6 bin 85 olduğu, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

İNCELENEN HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI 65

Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında Kovid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

University College London'ın İngiltere'deki nöroloji dergisi Brain'de yayımlanan araştırması da Kovid-19 ile deliryum, beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.

Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları (1)
AYLİN: Morelim bozuluyor okudukça
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500
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